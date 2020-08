Chanson: Ottawa versus métropoles

En vingt ans de carrière, Swing est nommé au gala de l’ADISQ dans la catégorie Album de l’année Traditionnel (2004) et aux Prix Juno pour Album francophone de l’année (2009). Entre 2001 et 2016, le groupe remporte 13 prix Trille Or, dont Groupe de l’année (2005, 2007, 2009, 2011) et Meilleure performance (2001, 2005, 2007).

Cette reconnaissance a souvent incité Michel Bénac à s’installer à Montréal, «une ville qui nous apparaît comme la poule aux œufs d’or pour tout artiste francophone». Il y a, en revanche, le risque de perdre son identité. «Culturellement, je suis Franco-Ontarien et ce qui m’est unique finirait par disparaître.»

Moonfruits

Alex Millaire et Kaitlin Milroy, d’Ottawa, ont fondé Moonfruits, un groupe alternatif-folk bilingue. Leur premier album, Début, paraît en 2014.

L’album Ste-Quequepart (2017) a la saveur d’un court métrage mêlant chanson et conte français-anglais. Il décroche un prix Chanson SOCAN, un Stingray Rising Award, ainsi que trois nominations et un prix Trille Or 2019 en cours de route.

L’attrait vers Toronto taraude parfois le duo. «Le networking y est plus intéressant», reconnaît Alex Millaire, «mais ce n’est pas parce qu’on vit là qu’on joue plus.» Et le coût de la vie dans la Ville Reine constitue un obstacle de taille.