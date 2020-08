C’est vrai qu’on avait prédit la pandémie

Selon le magazine Forbes, «alors que beaucoup ont vu dans ce film de la pure science-fiction, Skoll espérait que le film permettrait de rallier davantage de soutien au financement du Centre de contrôle des maladies, en plus de prévenir le monde des dangers d’une pandémie».

Reportage prophétique

Plusieurs autres Cassandre ont élevé leurs voix au cours des années, des épidémiologistes comme Larry Brilliant et Michael Osterholm, jusqu’à la journaliste Laurie Garrett dans un reportage prophétique paru en 2005.

Le magazine Québec Science publiait aussi, en octobre 2019, un article intitulé «Prêts pour la prochaine pandémie?», laquelle «se produira peut-être plus rapidement qu’on le pense».

Études scientifiques

Du côté de la recherche, on a souvent cité depuis le début de la pandémie une revue de la littérature publiée en 2007 et intitulée Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus as an Agent of Emerging and Reemerging Infection.

C’était quatre ans après le SRAS — causé par un coronavirus similaire à celui qui nous frappe cette année — et cette analyse mettait en garde sur la résurgence probable d’une épidémie de coronavirus.