Certains facteurs favorisent la naissance de jumeaux? Vrai!

C’est le cas de l’hormone folliculo-stimulante (FSH). Selon l’Encyclopedia of Animal Cognition and Behavior, si la concentration de FSH dépasse un certain seuil, plus d’un follicule ovarien se développe à la fois, ce qui mène à la libération de deux ovules.

Quels facteurs influencent la naissance de jumeaux?

Selon les scientifiques américains et néerlandais, les taux les plus élevés de jumeaux sont observés en Afrique subsaharienne (23 par 1000 accouchements) et les plus bas en Asie (5 à 6 par 1000 accouchements), selon des données datant des années 1970.

Le nombre de jumeaux a toutefois augmenté beaucoup ces dernières décennies, principalement en raison du recours aux traitements de fertilité.

Cependant, la proportion de jumeaux identiques est assez constante à travers le monde et dans le temps. Les variations dans les taux de jumeaux seraient donc attribuables principalement aux jumeaux non identiques, ou faux jumeaux.

Certains facteurs qui influencent les probabilités de concevoir des jumeaux ont été bien décrits. Tous ceux qui suivent, à l’exception possible de la saison de conception, concernent principalement les faux jumeaux.