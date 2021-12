Le Centre francophone prête des tablettes tactiles

«On s’est retrouvé à travailler à distance, et tous les services sont devenus virtuels. Mais est-ce que tous les membres de notre communauté sont équipés?», s’interroge Amos Sani.

Pour réduire cette fracture et rétablir davantage d’équité, le CFGT a d’abord lancé un programme de don de téléphones cellulaires, en partenariat avec l’Université York et le Centraide United Way.

Cellulaires toujours disponibles au CFGT

Ainsi, depuis mars dernier, les personnes noires, clientes du Centre ou souhaitant le devenir, ayant un faible revenu (ménages avec moins de 40 000 $ de revenus annuels), et/ou bénéficiant de programmes gouvernementaux d’aide sociale, peuvent déposer une demande pour obtenir un portable Android.

Des appareils sont toujours disponibles. Il suffit de remplir ce formulaire en ligne.

«Il nous incombe de contribuer à l’élimination des barrières systémiques et matérielles qui entravent à la pleine participation des Noirs dans la prise en charge complète de leur bien-être et épanouissement à tous les niveaux», rapportait la directrice générale du CFGT, Florence Ngenzebuhoro, en mars dernier à l-express.ca.