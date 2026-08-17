Célébration de la vie de Jeanne Sabourin

Jeanne Sabourin
Jeanne Sabourin.
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Publié 17/08/2026 par l-express.ca

C’est avec une profonde tristesse que la famille annonce le décès de Jeanne Sabourin, fille, soeur, enseignante, comédienne, épouse, mère, tante, grand-mère et amie. Elle a joué de nombreux rôles pour de nombreuses personnes, tant sur scène qu’en dehors.

Elle rejoint son cher mari, Henri, son frère François, son beau-frère Jean, sa belle-soeur Pat et son neveu Paul en dansant le Charleston au paradis.

Ottawa

Jeanne est née à Ottawa, Ontario, le 4 octobre 1930, de Polydore et Marie Louise (Landriau) Berthiaume. Elle a grandi à Ottawa, Ontario, mais passait ses étés au chalet familial à Pointe-au Chêne, Québec, entourée d’une famille élargie.

Elle est décédée le 22 juin 2026 à l’âge de 95 ans, avec son fils, François, à ses côtés, sans doute soulagée de pouvoir enfin se reposer. Mère bien-aimée de Julie (Paul Champigny), Claire (Art Niemi) et Jean-François. Grand-mère adorée d’Alexandre, Caroline (Bill Bovair), Nicholas (Natalie Urbanski) et Lucas (Brianne Nelson).

Chère soeur de Guy Berthiaume. Précédée dans la mort par sa belle-soeur Pat et son frère François. Chère tante de Lynn (Michel Gravel), Anne, Paul (décédé) et Marc (Tina). Sa belle-soeur Nicole Joly, sa nièce et son neveu Sonia et Michel Sabourin en conservent un chaleureux souvenir.

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Théâtre

Jeanne a fréquenté le couvent de la Congrégation de Notre Dame à Ottawa avant d’aller à l’Université d’Ottawa. Elle a ensuite fréquenté le Teachers College à Toronto avant de commencer sa carrière d’enseignante au Eastview High School à Ottawa. Elle a enseigné l’éducation physique et le théâtre. Elle a également enseigné le théâtre à l’École secondaire Champlain.

Elle était membre fondatrice des compagnies de théâtre Les Trouvères et L’Atelier, ainsi que de Théâtre Action. Sa carrière s’est poursuivie avec le Dominion Drama Festival, organisant le festival annuel de théâtre multiculturel. Elle a dirigé le Centre des femmes à l’Université d’Ottawa jusqu’à ce qu’elle soit recrutée pour devenir Responsable du Bureau franco-ontarien au Conseil des arts de l’Ontario.

Après sa retraite, elle a été tout aussi active en participant à des comités, jurys et conseils d’administration de nombreuses organisations telles que le Salon du livre de Toronto, le Théâtre français de Toronto, le Centre francophone de Toronto, la Fondation franco-ontarienne, l’Entente Canada-communautés-Ontario, la Société d’histoire de Toronto, et bien d’autres.

Tout au long de sa vie théâtrale, Jeanne a joué des rôles avec la Compagnie des Trouvères, la Comédie des Deux Rives, le Ottawa Little Theatre, L’Atelier, le Théâtre de l’Île, le Centre national des arts, le Théâtre français de Toronto, La Tangente. Elle a également participé à la télévision et a eu un petit rôle dans Family Viewing d’Atom Egoyan.

Un village…

Il faut un village pour soutenir quelqu’un qui a vécu avec la maladie d’Alzheimer pendant 19 ans. De nombreux amis et soignants ont été essentiels durant ces années.

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Pendant 13 ans, Cindy a accompagné Jeanne dans ses marches (sans se perdre), à pédaler, à parler, à lire et à jouer, tandis que Kirsten a fait faire du Pilates à Jeanne deux fois par semaine pendant plus de 20 ans.

Jeanne n’a jamais perdu sa capacité à apprécier les petits plaisirs quotidiens de la vie: le temps passé à l’extérieur au soleil; une chanson bien-aimée; un poème; écouter et sourire aux histoires racontées en compagnie de sa famille et de ses amis.

Un grand merci au personnel de l’établissement de soins de longue durée Lakeside qui lui a prodigué de si bons soins et l’a entourée d’amour et d’attention. Nos préposés aux services personnels, infirmières et personnel de loisirs du 3e étage sont devenus notre famille au cours des 6,5 dernières années de Jeanne.

Célébrations

En mémoire de Jeanne, un don peut être fait à Théâtre Action ou au Théâtre français de Toronto, Fonds Richard Vaillancourt.

Une célébration de vie aura lieu le 23 août, 2026 au Boulevard Club, 1471 Lake Shore W, Toronto, Ontario, de 13h-16h30.

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Une célébration de vie se fera aussi à Hawkesbury, Ontario, le 26 septembre 2026 à 11h. Consulter le Salon funéraire familial Berthiaume pour plus d’information.

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