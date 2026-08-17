Célébration de la vie de Jeanne Sabourin

C’est avec une profonde tristesse que la famille annonce le décès de Jeanne Sabourin, fille, soeur, enseignante, comédienne, épouse, mère, tante, grand-mère et amie. Elle a joué de nombreux rôles pour de nombreuses personnes, tant sur scène qu’en dehors.

Elle rejoint son cher mari, Henri, son frère François, son beau-frère Jean, sa belle-soeur Pat et son neveu Paul en dansant le Charleston au paradis.

Ottawa

Jeanne est née à Ottawa, Ontario, le 4 octobre 1930, de Polydore et Marie Louise (Landriau) Berthiaume. Elle a grandi à Ottawa, Ontario, mais passait ses étés au chalet familial à Pointe-au Chêne, Québec, entourée d’une famille élargie.

Elle est décédée le 22 juin 2026 à l’âge de 95 ans, avec son fils, François, à ses côtés, sans doute soulagée de pouvoir enfin se reposer. Mère bien-aimée de Julie (Paul Champigny), Claire (Art Niemi) et Jean-François. Grand-mère adorée d’Alexandre, Caroline (Bill Bovair), Nicholas (Natalie Urbanski) et Lucas (Brianne Nelson).

Chère soeur de Guy Berthiaume. Précédée dans la mort par sa belle-soeur Pat et son frère François. Chère tante de Lynn (Michel Gravel), Anne, Paul (décédé) et Marc (Tina). Sa belle-soeur Nicole Joly, sa nièce et son neveu Sonia et Michel Sabourin en conservent un chaleureux souvenir.