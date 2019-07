Carlos Idibouo: militant LGBTQ, réfugié, Franco-Torontois

«C’était pour nous comme une maison»

En août 2006, Carlos s’est retrouvé à Toronto pour une conférence sur le VIH. Pendant son passage, iels ont rencontré un homme curieux qui s’intéressait à son histoire. Après l’avoir écouté, cet homme l’a posé une question bien simple: voulaient-iels rester ici?

Iels étaient sceptiques au début, mais avec l’aide de cet homme et son avocat il a fini par s’établir à Toronto et a obtenu son statut de réfugié en novembre 2008.

Carlos est resté actif dans la cause LGBTQ, et c’est ainsi qu’iels ont découvert FrancoQueer. «C’était pour nous comme une maison», racontent-iels. Iels sont devenus membre du conseil d’administration de l’organisme. Lors d’une restructuration de FrancoQueer, iels ont aidé à établir le Carrefour des Immigrants avec l’appui financier de la province.

Carlos se sent bien plus en sécurité au Canada qu’en Côte d’Ivoire. Néanmoins, iels croient que ce pays peut toujours faire mieux en matière de lutte contre l’homophobie, la transphobie et le racisme. «Comparé à ce qui se fait ailleurs, le Canada est très avancé», disent-iels. «Mais de façon plus spécifique, quand on revient à l’interne, il a énormément de travail à faire.»