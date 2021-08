« Nous voulons équiper les entraîneurs et les joueurs avec des savoir-faire qui leur permettront de devenir meilleurs », explique Patrick Bizindavyi membre de EJO présent sur place. « C’est une opportunité pour offrir aux techniciens et aux participants la possibilité de construire ou de renforcer les fondamentaux et leur culture basket. »

La crème des formateurs de basket

Pour ça, les entraîneurs ont reçu une formation de deux jours, lundi et mardi, auprès de formateurs expérimentés canadiens: Wayne Dawkins, de Phase 1 basketball (Toronto, Phoenix, Jamaïque), et Kurt Gentles, spécialiste du développement des jeunes (Ottawa, Gatineau, Niagara Falls et Toronto).

Ils mettront en pratique ces nouvelles connaissances acquises avec les joueurs, lors du camp qui ouvre ce mercredi 25 août. Pendant cinq jours, 50 garçons et 50 filles de 14 à 16 ans, sélectionnés par la fédération burundaise bénéficieront d’un encadrement digne des pros.

« Nous voulons utiliser le basket-ball comme un vecteur positif », poursuit Bizindavyi. « Ce camp est une opportunité d’encourager les jeunes à devenir des représentants d’élite de leur pays et de leur communauté. »

C’est la deuxième année que EJO organise le camp après une première édition en 2019. Celle-ci avait reçu le soutien de Team Durant, l’organisation du joueur étoilé des Nets de Brooklyn. De nombreux commanditaires canadiens et locaux avaient participé à la mise en oeuvre de cette première réussite. 150 joueurs et 25 entraîneurs avaient participé au camp en 2019.