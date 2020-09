C Okay pour les jeunes musiciens de l’école secondaire Norval-Morrisseau

«Je suis très fier de mes élèves», commente M. Cooper. «Maintenant que nous sommes encore plus à l’aise avec les outils disponibles en ligne, nous nous rendons compte qu’il est d’autant plus possible de monter un groupe et de présenter nos jeunes talents très rapidement.»P

«Grâce au format virtuel du festival, nos jeunes de Richmond-Hill ont mis en valeur leurs compétences artistiques en participant au concours malgré la distance.»

Mélissa Ouimet et Stef Paquette, qui animaient l’événement, ont également décerné des prix à: Élizabelle, 7 ans, de l’école Nouvel Horizon à Welland; Krytna, 9 ans, de l’école Corpus Christi à Oshawa; Létizia, 10 ans, de l’école Monseigneur-de-Laval à Hamilton; et à Emma, Spencer, Olivia et Cooper de l’école élémentaire Saint-Louis à Penetanguishene.