Budget 2020 de Toronto: nouvelles taxes foncières pour compenser l’inflation

Le Conseil municipal de Toronto a adopté à l’unanimité, cette semaine, son budget 2020 de 13,53 milliards $, une augmentation de 1,43% par rapport à l’an dernier.

Il comprend une hausse de la taxe foncière résidentielle de 2%, soit une moyenne de 61 $ par maisonnée… qui s’ajoute à une augmentation similaire approuvée juste à temps, le mois dernier, pour figurer dans l’exercice 2019.

Des critiques ont calculé que ces hausses de taxes sont supérieures à l’inflation, contrairement à ce que font valoir les politiciens municipaux.

13,53 milliards $

Respectant une tradition archaïque, la Ville divise son budget en opérations financées par ses taxes et plusieurs autres sources (11,59 milliards $) et en d’autres opérations financées par ses tarifs aux usagers de l’eau, du stationnement et du ramassage des ordures (1,94 milliard $).

Le budget inclut pourtant, dans ses dépenses, le budget de 2,1 milliards $ de la Commission des transports (TTC), et indique, comme il se doit, les 1,3 milliard $ provenant des usagers dans sa colonne des revenus.