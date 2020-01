Briser l’isolement des aînés francophones de Cambridge grâce au téléphone

Jouer au bingo, à Trivia ou même se faire de nouveaux amis – dans le confort de son salon – est désormais possible pour les aînés francophones de Cambridge.

Dans le but de contrer la solitude et l’isolement chez les francophones de l’âge d’or, la ville a lancé en octobre le Programme sans murs, version française de Seniors Without Walls.

Appel-conférence

Pour participer, les aînés n’ont besoin que d’un téléphone. La responsable organise l’appel-conférence, et durant un peu plus d’une demi-heure, les quatre ou cinq participants peuvent parler de comment ils se sentent, prendre des nouvelles les uns des autres, et discuter de thèmes qui les concernent.

«Ils peuvent même rester en pyjama!», lance à la blague Jessica Savoie-Hvorup, travailleuse de soutien francophone à la ville de Cambridge.

«C’est idéal pour ceux qui ont des problèmes de mobilité, de santé ou de transport. Ça leur permet de socialiser et de développer des liens, comme ce sont généralement les mêmes personnes d’une fois à l’autre.»