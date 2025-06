Bonjour Gemini, au revoir nouvelles sur la francophonie

Si vous utilisez Google, vous l’avez sûrement remarqué. Au début de juin, l’«aperçu généré par l’IA» est apparu de façon permanente comme première réponse aux requêtes. Cet outil, aussi utile ou désastreux qu’il s’avèrera être, est un danger pour les médias d’information et la qualité des réponses à vos questions.

Google ne veut plus être une entreprise de recherche. Elle veut être une entreprise d’intelligence artificielle.

Le géant du Web a en bonne partie confirmé cette intention lors de la conférence Google I/O – où l’entreprise dévoile chaque année ses intentions de développement – à la fin de mai en Californie.

Au moyen des «agents» d’intelligence artificielle, l’entreprise veut être votre agent de voyage, votre maître d’hôtel, votre serviteur, votre fournisseur de rêve… et votre geôlier.

L’objectif des services – en plus d’accroître les revenus de l’entreprise, bien sûr – est de vous garder le plus longtemps possible prisonnier de l’écosystème de Google.