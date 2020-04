Bernard Dionne est tanné

Le musicien québécois Bernard Dionne, qui a passé une vingtaine d’années à Toronto comme prof de musique dans nos écoles publiques, et qu’on a vu régulièrement sur scène, notamment dans le groupe Welcome Soleil, est «tanné» du confinement à domicile pour cause de virus.

Il en a fait une chanson, Chu tanné, adaptée du Violent seul (S’chut tanné) de Robert Charlebois, qu’il a diffusée à Pâques à ses amis. Musicalement, explique-t-il à L’Express, «j’ai ralenti le rythme pour en faire un rock-rap, sur de nouvelles paroles écrites avec ma soeur et ma tante sur le thème de la crise sanitaire actuelle».

«C’était aussi une façon d’apprivoiser mon nouveau logiciel de composition de musique.»

Retraité du Conseil scolaire Viamonde, Bernard Dionne a redéménagé près de Québec l’été dernier, après avoir obtenu sa maîtrise en musique (contrebasse) de l’Université de Toronto.

Lui et son épouse ont accepté des mandats d’enseignants suppléants dans des écoles de leur secteur (fermées actuellement), mais son projet de retraite est vraiment d’intégrer la scène musicale de Québec et faire du jazz avec des amis.