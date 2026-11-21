Le Conseil scolaire Viamonde, qui gère 42 écoles élémentaires et 16 écoles secondaires dans toute la péninsule ontarienne, de Bowmanville à Windsor, a assermenté quatre nouveaux membres à sa table politique lors de sa réunion inaugurale de ce vendredi 20 novembre.

Au cours de cette rencontre, à son siège social de Toronto, les douze élus et réélus aux élections du 26 octobre ont reconduit Benoit Fortin à la présidence et Emmanuelle Richez à la vice-présidence.

Benoit Fortin représente le secteur de Toronto Est, et Emmanuelle Richez celui d’Essex, presque aux deux extrémités du territoire du Conseil scolaire laïc.

Les quatre nouveaux membres qui se joignent au Conseil sont Erik Lapointe (Durham), Sonia Macaluso (Hamilton), Amanda Leduc (Niagara) et Rachid Barrima (London).