Bénédiction de l’école secondaire catholique de l’Ascension à Vaughan

Dans son homélie, le père Habib Tannoury, nouveau pasteur de la Mission catholique Saint-Frère-André qui couvre la région de York, a rappelé aux élèves et au personnel qu’ils sont appelés à être «des témoins de Jésus dans tout ce qu’ils font».

Bientôt une garderie

L’événement a aussi été l’occasion de souligner l’inauguration des locaux du service de garde partenaire de l’école, la Garderie des Moussaillons, qui y opérera sous peu sa nouvelle succursale. Elle pourra accueillir jusqu’à 49 enfants de 0 à 4 ans.

Cette nouvelle école secondaire sera d’ailleurs la première du Csc MonAvenir à accueillir un service de garde en ses murs, a fait remarquer Nicole Mollot, la directrice de l’éducation.

«Cette école sera pour tous ceux qu’elle accueille un lieu béni où chacun pourra s’épanouir dans toutes les dimensions de son être et vivre sa culture francophone et sa foi catholique avec fierté, sous la supervision bienveillante d’une équipe compétente et engagée», a ajouté Nicole Mollot.