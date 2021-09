L’autruche se cache-t-elle vraiment la tête dans le sable lorsqu’elle a peur?

Bref, lorsqu’elle se nourrit, se repose, s’accouple ou prend soin de ses œufs, l’autruche a la tête très près du sol, ce qui peut créer l’illusion qu’elle a la tête enfouie. Selon le site du Zoo de Granby, cette impression serait encore plus grande dans le désert, en raison de l’effet mirage.

Que font les autruches qui se sentent menacées?

Les autruches entendent très bien et ont une très bonne vision. Elles peuvent donc détecter de loin les prédateurs.

Leur habileté à surveiller les dangers est toutefois réduite lorsqu’elles doivent baisser la tête pour manger. Elles vont d’ailleurs préférer le faire seulement en présence d’autres autruches.

De plus, lorsqu’une autruche est poursuivie, elle peut se sauver rapidement. Les observateurs ont noté qu’elle pouvait maintenir une vitesse de course de 50 km/h et atteindre parfois 65 km/h.

Enfin, le mâle peut asséner de puissants coups de patte et ainsi, blesser la plupart des ennemis. Selon le Zoo de San Diego, il pourrait même venir à bout d’un lion. L’animal n’a donc pas beaucoup de raisons d’avoir peur des prédateurs.