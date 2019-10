Auteurs et illustrateur en demande à Windsor-Essex-Kent

Dillon Orr, originaire de Tecumseh, a animé une table ronde avec Paul-François Sylvestre et Marc Keelan-Bishop. Chacun était invité à dire comment on réussit à créer et rayonner dans sa langue en milieu minoritaire.

Pas de librairie

Le Festival du livre avait organisé un comptoir de ventes où plusieurs titres de langue française étaient en montre. Pour une région qui ne bénéficie pas d’une librairie francophone, cela représente une occasion en or.

Le 23 octobre, les activités se sont déplacées au Book Bash de Chatham. Cela a permis aux élèves de l’école secondaire de Pain Court et aux adultes du comté de Kent de rencontrer les auteurs et illustrateur francophones.

Ce sont l’ACFO Windsor-Essex-Chatham-Kent et le secteur de l’animation communautaire du Conseil scolaire catholique Providence qui ont coordonné le volet francophone de ces deux festivals littéraires.