Au doux son du dulcimer

Une travailleuse sociale du Kentucky, Jean Ritchie, l’a fait connaître vers 1940 au grand public de New York. Elle le jouait à l’ancienne, posé sur ses genoux ou sur une table, avec une plume de dinde et un petit bâton comme pick. Elle est morte en 2015, à l’âge de 92 ans.

Avec elle, les musiciens folks se sont vraiment intéressés au dulcimer et ça a décollé comme ça, fin 40 début 50.

C’est l’instrument le plus facile à jouer, plus facile même que le ukulélé. On peut jouer le dulcimer avec un seul doigt, si l’on veut.

Avez-vous pensé à l’enseigner?

Oui, surtout après que j’ai enseigné plusieurs fois aux États-Unis. J’ai développé ma propre façon de le jouer en adaptant des chansons canadiennes, comme Partons, la mer est belle.

Pendant un festival au Vermont, des gens ont été intéressés et m’ont posé des questions. L’année d’après, en Caroline du Nord, on m’a demandé d’enseigner le style «canadien», et j’ai accepté. Par la suite, au Minnesota et au Vermont aussi, mais pas encore au Canada.