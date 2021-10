Atlantique: le gars qui ne range jamais son kayak de mer

De la baie de Shediac à la baie de Fundy

«Le kayak d’hiver, c’est un exploit dans le sens qu’il n’y a pas d’autres bateaux autour. Tu es tout seul avec la nature. Dans la baie de Shediac, on y va jusqu’à ce que la glace ne nous permette plus d’y aller, c’est-à-dire jusqu’à la fin décembre et début janvier.»

Par la suite, Judson Cassidy change d’étendue d’eau. Il prend la direction de la baie de Fundy car celle-ci ne gèle jamais. «On va au Cap-Enragé, n’importe où, pas de différence.»

Il faut évidemment s’habiller de circonstance pour l’aventure hivernale. Par exemple, il faut nécessairement porter une combinaison étanche.

«C’est primordial. Pas nécessairement pour la température de l’air, ç’a toujours affaire avec la température de l’eau.»

Ça prend évidemment aussi de bonnes mitaines.