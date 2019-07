Astrid Moulin alias Fringinto: une blogueuse française à la découverte de Toronto

En janvier 2015, elle lance le compte Instagram Fringinto. Aujourd’hui, elle compte plus de 6700 abonnés: un job à plein temps.

«C’est pas juste poster des photos sur Instagram, je voulais apprendre un métier» raconte-elle, avant d’expliquer sa vie d’entrepreneure: «il faut gérer ton contenu, tes factures, tes contrats, tes partenariats…»



En français, mais aussi en anglais

Les posts sur le blogue et le compte Instagram sont en français et en anglais. «Si j’affiche uniquement en français, je me coupe de toute une partie des gens qui me suivent.»

Si Astrid ne connait pas exactement la proportion de francophones qui la suivent, elle sait en revanche que ses abonnés viennent «à moitié de la France, et à moitié du Canada».

Ce bilinguisme lui permet également de rester proche de sa communauté. «Quand les gens m’écrivent, j’ai vécu la même chose qu’eux, je peux les aider. On passe tous par là.»