Assurez une réouverture réussie de votre entreprise en trois étapes

Continuez à faire ce qui a fonctionné pour vous avant de rouvrir. Cependant, comparez ce que vous avez accompli à vos valeurs organisationnelles et assurez-vous que les modifications apportées sont alignées avec vos valeurs. Sinon, faites les ajustements nécessaires pour rester fidèle à votre image de marque.

Retravailler votre structure organisationnelle en identifiant les rôles appropriés pour le télétravail par rapport à ceux qui doivent être exécutés au bureau; ou encore les rôles hybrides. Ensuite, évaluer les forces et les faiblesses de l’équipe dans le contexte de la restructuration des rôles et des méthodes de travail et développer des programmes de formation pour les employés en télétravail.

Étape 2 – Planifiez

Tout d’abord, développez une équipe multidisciplinaire composée de membres de votre comité de santé et de sécurité, d’employés et de leaders socio-économiques de votre secteur, afin de planifier, préparer et suivre la réouverture de votre lieu de travail.

Attribuez à cette équipe les rôles de supervision de la conduite des évaluations des risques. Assurez une approche cohérente de tous les aspects de la réouverture. Aidez à élaborer et à mettre en œuvre des contrôles sur le lieu de travail, afin de minimiser le risque de contamination. Et planifiez les défis logistiques et technologiques des employés de retour au travail.

Intégrez toutes les bonnes choses que vous aviez en tête avant la pandémie. Par exemple, un lieu de travail plus inclusif, plus flexible et axé sur le développement de vos employés.