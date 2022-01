Talents artistiques de 50 ans et plus recherchés par le Canal Vivre+

Le Canal Vivre+ de la Fédération des aînés et retraités francophones de l’Ontario (FARFO) recherche des talents artistiques chez les 50 ans et plus.

La FARFO a repensé son programme Au Cœur des artistes 50+, qui a connu beaucoup de succès ces deux dernières années. Mais qui ne sera plus un concours.

Des talents artistiques de partout

Plutôt qu’être diffusées en direct, les prestations artistiques seront pré-enregistrées et présentées dans chacune des émissions d’une nouvelle série Web du Canal Vivre+.

La FARFO recherche donc des talents artistiques de partout en Ontario… En musique, chant, danse, conte, humour, poésie, imitation, théâtre, photographie, mode, arts visuels, arts culinaires, etc.