Arthur Guindon: prêtre, historien, poète, peintre…

En 1919, n’arrivant plus à assumer seul l’entretien de cet important domaine, il en vend une partie à des confrères sulpiciens qui se regroupent pour faire du lac Gémont un lieu de vacances pour des séminaristes peu fortunés.

Arthur Guindon s’intéressait à l’histoire, à l’art et à la littérature. La poésie et la peinture étaient pour lui une façon d’exprimer son amour de l’histoire et de son séjour.

Œuvres littéraires

En 1920, Arthur Guindon publie une étude intitulée En Mocassins concernant les sociétés et l’univers mythique des Amérindiens.

«L’ouvrage est composé de deux parties distinctes. La première partie consiste en une étude des sociétés et de la culture des sociétés iraquiennes et algonquiennes. La seconde partie, de loin la plus originale, est un recueil de poésie dont les thèmes sont puisés à même les mythes et les légendes autochtones. L’ensemble de l’œuvre est illustrée de ses dessins et de ses peintures.»

En 1922, il publie Aux temps héroïques, recueil de poésie illustré traitant d’épisodes de l’histoire de la Nouvelle-France, et de contes et de légendes du Canada français. Arthur Guindon s’exprime en utilisant différents genres littéraires comme l’épopée, la tragédie, la comédie.