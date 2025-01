Art et acessibilité pour nos stations de métro les plus récentes

On visite les six plus récentes stations de métro de Toronto le nez en l’air pour embrasser du regard la rencontre de l’art avec l’architecture… comme dans une cathédrale.

«Mission accomplie!», dit Brad Golden, le consultant en art public qui a été impliqué dans le projet du début à la fin (2009-2017).

«L’un des principaux mandats, pour le concours international de design des six nouvelles stations de métro de Toronto, était de s’assurer que la lumière naturelle puisse atteindre tous les niveaux, verticalement!» Tout un défi quand on sait que les six stations ont trois ou quatre niveaux.

Le projet, qui a coûté près de 3,2 milliards $, ajoutait en 2017 six stations à la Ligne 1, la prolongeant sur 8,6 kms au-delà de la station Sheppard West (anciennement nommée Downsview, à ne pas confondre avec la nouvelle station Downsview Park).

En comparaison, la Ligne Ontario prévue pour 2031 échelonnera 15 stations de métro sur 15,6 kms pour un coût estimé de plus de 27 milliards $.