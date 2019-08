Armand Gamache toujours synonyme de mort

Traduite dans vingt-neuf langues et vendue à sept millions et demi d’exemplaires, Louise Penny est probablement l’auteure québécoise la plus connue au monde.

Elle écrit en anglais. Le monde entier, ou presque, connaît son personnage Armand Gamache, qui en est maintenant à sa quatorzième enquête dans Au royaume des aveugles.

Le village fictif de Three Pines

Ce nouvel épisode ramène les habitués du village québécois fictif Three Pines: Gamache, directeur suspendu de la Sûreté du Québec, son épouse Reine-Marie, la libraire Myrna, la poète Ruth, la psychologue Clara, ainsi que le couple gai Gabri et Olivier, propriétaires du bistro.

Gamache apparaît ici tantôt comme un héros tantôt comme un malfaiteur. Il a été choisi comme un des trois exécuteurs testamentaires d’une soi-disant baronne dont les dernières volontés révèlent une pure folie, à moins que ce soit «un mélodrame victorien ambulant».

L’ancien adjoint de Gamache, Lucien Beauvoir, est aussi de la partie, se demandant cette fois quel nouveau monstre l’attend au tournant. «Je ne parle pas des meurtriers. Eux, j’en fais mon affaire. C’est le reste. Les jeux de coulisse qui ne sont pas amusants du tout.»