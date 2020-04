Après la crise, l-express.ca sera là

5 – En janvier 2020, nous avons créé l-express.ca pour les élèves, un magazine mensuel en papier glacé pour les jeunes du secondaire présentant à 20 000 élèves de 250 écoles quelques nouvelles et reportages condensés de l-express.ca, avec des commentaires et du contenu pédagogique original de l’Alliance française de Toronto. Cette publication a été suspendue en raison de la fermeture des écoles, mais elle reprendra dès que possible: l’accueil du milieu scolaire a été enthousiaste!

Trouvailles

Quand on pourra à nouveau sortir de chez nous et reprendre nos activités, poursuivre nos études, travailler, rouvrir notre cabinet professionnel ou notre commerce, se divertir, voyager, etc., l-express.ca sera prêt à vous accompagner, vous renseigner et vous guider dans vos choix.