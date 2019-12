Après 20 ans de controverses: le riz doré sur le point d’être approuvé?

Et selon des études menées aux Philippines, à Taïwan et au Bangladesh en 2015, celui qui est produit dans les champs produirait quatre à cinq fois plus de vitamine A que celui produit en serre.

Depuis deux ans, il a été approuvé pour consommation aux États-Unis, au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Si le Bangladesh l’approuve à son tour, ce sera toutefois le premier des pays qui en ont véritablement besoin, compte tenu des carences de sa population en vitamine A.

Retard coûteux

Pour les défenseurs de longue date du riz doré, les deux décennies d’opposition ont causé des millions de décès qui auraient pu être évités.

Pour les opposants, dont Greenpeace a longtemps été un chef de file, le riz doré ne peut pas fonctionner et détourne des ressources financières qui auraient dû être employées à lutter contre la malnutrition et la pauvreté.