Après 15 ans, le mariage gai est entré dans les mœurs

À noter qu’avant l’adoption du projet de loi fédéral, le mariage gai était déjà légal dans huit provinces et un territoire, dont l’Ontario (10 juin 2003). Il n’y avait qu’en Alberta, à l’Île-du-Prince-Édouard, au Nunavut et dans les Territoires du Nord-Ouest que les couples de même sexe ne pouvaient pas se marier.

Quatorze ans après la loi fédérale, un sondage de Research Co. indiquait l’été dernier que 25% des Canadiens s’opposaient encore au mariage gai: 10 % carrément contre et 15% en faveur d’une union civile, mais pas d’un mariage.

Ce dernier devient cependant de plus en plus populaire. Lors du recensement de 2006, il y avait 7 465 couples gais mariés et 37 885 couples en union de fait. Dix ans plus tard, c’était 24 370 contre 48 510.

Avantages financiers



Même si certaines personnes LGBTQ ne se bousculent pas pour adopter un concept qu’elles jugent trop hétéronormatif, le mariage comporte cependant des avantages financiers.

Employé de Toronto Dominion, Jean-Paul Poitras note que «certains avantages sociaux — plan dentaire, assurance-vie — s’appliquent aux gens mariés et non à ceux en union de fait. Et Toronto Dominion a été la première banque à accepter les couples de même sexe», ajoute-t-il.