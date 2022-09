Apprendre à lire… mais pas n’importe comment!

Mais au fil du temps, plus les thèmes deviennent abstraits et les contextes neutres, plus il est compliqué pour les enfants de retrouver le sens des mots.

«Ce qui fait la différence, c’est l’enseignant»

«[Les élèves] développent alors des stratégies de mémorisation. Leur réussite est liée aux quantités de mots qu’ils sont capables de retenir par cœur. À l’âge adulte, lorsqu’ils rencontrent de nouveaux mots, ils sont incapables de les lire et de les comprendre, car leur vocabulaire est trop pauvre», regrette Alain Desrochers.

Pascal Lefebvre, formateur en orthophonie, affirme, lui, qu’il n’y a pas de méthode miracle qui fonctionne pour tous les écoliers.

«Ce qui fait la différence, c’est la maîtrise de l’enseignant, sa capacité à s’adapter aux besoins des élèves», considère celui qui est aussi professeur agrégé aux Programmes d’orthophonie de l’Université Laurentienne en Ontario.

Il juge que «les curriculums actuels offrent suffisamment de souplesse aux enseignants, et sont adaptés à la grande disparité de niveau des élèves francominoritaires».