L’Amazonie a abrité des sociétés plus complexes qu’on le croyait

Des routes et des canaux

C’est ainsi que l’équipe dirigée par Jose Iriarte, de l’Université d’Exeter, en Angleterre, a pu identifier des routes et des canaux qui reliaient certains de ces sites. Apportant un regard plus complet sur les relations entre ces villes.

Et même sur l’importance des différentes villes: certaines étant davantage des «carrefours» que d’autres. En plus de l’existence de bâtiments plus importants, avec des terrasses, des enceintes et des réservoirs d’eau, dont des pyramides s’élevant jusqu’à 20 mètres.

On parle de bâtiments construits en terre et non en pierre, précisent les chercheurs, ce qui explique qu’il n’en reste plus grand-chose aujourd’hui. Mais là encore, la télémétrie révèle leur forme et leur taille.

Les Mayas faisaient des réserves

L’omniprésence des canaux et des réservoirs révèle aussi indirectement une société qui exploitait les ressources des environs. Ce qui veut dire une société assez avancée pour se faire des réserves de nourriture et d’eau, et pour survivre aux aléas des saisons.

Les chercheurs rappellent d’ailleurs que ce même constat, aussi banal qu’il semble, a mis du temps à être accepté par les chercheurs. Ceux qui, à partir du 19e siècle, ils ont étudié les ruines des Mayas ayant dominé l’Amérique centrale à partir de l’an 1000 avant notre ère.