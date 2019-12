Air Farce revisitera 2019 à CBC

La revue humoristique de fin d’année 2019 d’Air Farce, le Bye Bye de CBC, reviendra, ce lundi 30 décembre à 20h, sur notre année politique et culturelle marquée par les frasques de Donald Trump, Justin Trudeau et Doug Ford, ainsi que par les tribulations de Greta Thunberg, les obsessions de Marie Kondo et le rire du Joker.

Aux membres-fondateurs du Royal Canadian Air Farce, Don Ferguson et Luba Goy, se sont ajoutés Jessica Holmes, Craig Lauzon, Darryl Hinds, Chris Wilson et Isabel Kanaan pour cette 46e édition – télévisée depuis 27 ans.

De l’éco-anxiété des jeunes à l’aliénation de l’Alberta, en passant par les orgies de Jeffrey Epstein et la lanceuse de chaises de Toronto, les grands et petits méfaits de 2019 fournissent encore beaucoup de matériel à sketches qui se veulent drôles et à réflexions qui se veulent éclairantes.