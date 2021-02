Adaptées au froid, les perruches recouvrent leur liberté

Après l’Angleterre, les perruches sauvages envahissent l’Irlande. L’espèce a beau être bien jolie et faire la joie des touristes et des enfants, la place croissante qu’elle occupe commence à inquiéter les écologistes.

Il s’agit de la même espèce de perruche à collier (Psittacus krameri) qui, il y a quelques générations, n’aurait pu être observée qu’en Afrique et en Inde. Mais qui s’est adaptée remarquablement bien au climat anglais plus froid à partir des années 1980, et qu’on a vu ensuite apparaître dans plusieurs grandes villes européennes.

Plus de 35 pays

Dernière sur la liste: Dublin, où les ornithologues locaux ont rapporté cette présence pour la première fois en janvier.

Et le «problème» n’est plus seulement européen: plus de 35 pays signalent une croissance de la population des perruches en liberté, incluant Israël, l’Azerbaïdjan et les États-Unis (surtout dans leur portion sud, de la Californie à la Floride).