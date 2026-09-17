Achetez ontarien, sinon…

Le gouvernement de Doug Ford a averti les municipalités que si elles ne respectent pas leurs obligations en vertu des politiques visant à acheter ontarien, elles pourraient être privées de financement provincial.

Le ministre des Affaires municipales et du Logement, Rob Flack, a envoyé une lettre aux dirigeants des 444 municipalités de la province, le 15 septembre, pour leur rappeler leurs obligations en vertu des politiques «Achetez ontarien».

Ces politiques visent à assurer que les organismes gouvernementaux de la province, comme les municipalités et les sociétés d’État, notamment, privilégient au maximum les biens et services de l’Ontario et du Canada dans leurs marchés publics.

La directive municipale sur l’approvisionnement oblige les municipalités, les conseils locaux et les sociétés de services municipaux à choisir les produits de l’Ontario et du Canada s’ils le peuvent.

Impératif

«Compte tenu de la nouvelle vague de droits de douane et de mesures protectionnistes visant le Canada, le respect de ces exigences n’est pas facultatif; il est impératif. Les municipalités doivent saisir toutes les occasions de privilégier les biens et services de l’Ontario et du Canada», a rappelé le ministre Flack.