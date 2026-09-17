Achetez ontarien, sinon…

acheter ontarien, Le premier ministre Doug Ford a réagi fortement au décret du président Donald Trump renommant le lac Ontario «lake America».
Le premier ministre Doug Ford avait réagi fortement au décret du président Donald Trump renommant le lac Ontario «lake America».
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Publié 17/09/2026 par Émilie Gougeon-Pelletier

Le gouvernement de Doug Ford a averti les municipalités que si elles ne respectent pas leurs obligations en vertu des politiques visant à acheter ontarien, elles pourraient être privées de financement provincial.

Le ministre des Affaires municipales et du Logement, Rob Flack, a envoyé une lettre aux dirigeants des 444 municipalités de la province, le 15 septembre, pour leur rappeler leurs obligations en vertu des politiques «Achetez ontarien».

Ces politiques visent à assurer que les organismes gouvernementaux de la province, comme les municipalités et les sociétés d’État, notamment, privilégient au maximum les biens et services de l’Ontario et du Canada dans leurs marchés publics.

La directive municipale sur l’approvisionnement oblige les municipalités, les conseils locaux et les sociétés de services municipaux à choisir les produits de l’Ontario et du Canada s’ils le peuvent.

Impératif

«Compte tenu de la nouvelle vague de droits de douane et de mesures protectionnistes visant le Canada, le respect de ces exigences n’est pas facultatif; il est impératif. Les municipalités doivent saisir toutes les occasions de privilégier les biens et services de l’Ontario et du Canada», a rappelé le ministre Flack.

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Rob Flack.

Le non-respect de ces exigences «nous obligera à reconsidérer le financement provincial accordé aux municipalités, outre les autres conséquences prévues par la loi», a-t-il prévenu.

Le ministre des Affaires municipales a aussi précisé l’obligation qui incombe aux administrations municipales «d’examiner attentivement» leurs chaînes d’approvisionnement, leurs pratiques d’achat et leurs acquisitions à venir «afin de repérer toutes les occasions d’accroître l’approvisionnement local».

«Cette démarche doit notamment consister à déterminer si les biens et services actuellement obtenus hors du Canada peuvent être remplacés par des solutions ontariennes ou canadiennes», a soutenu Rob Flack.

Un deuxième rappel à l’ordre

C’est le deuxième rappel à l’ordre de ce genre effectué par le gouvernement provincial en moins d’un mois.

Le premier ministre ontarien Doug Ford a écrit aux sociétés d’État, aux commissions provinciales et aux membres de son cabinet, à la fin août, pour leur rappeler qu’ils doivent prioriser l’Ontario lorsqu’ils achètent des biens et services.

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«Ça me rend dingue d’entendre parler de gens qui achètent des produits américains, que ce soit des agences, des compagnies hydroélectriques ou autres. C’est le gros bon sens, tout simplement. On est en guerre, on protège son pays, on protège sa province», avait-il lancé.

Le gouvernement Ford viole-t-il la loi?

Doug Ford a réitéré sur les réseaux sociaux, le 16 septembre, que «pour les gouvernements de tout l’Ontario, ce n’est pas une option; c’est la loi».

Marit Stiles
Marit Stiles.

Or, la cheffe de l’opposition officielle, Marit Stiles, a noté que le gouvernement de Doug Ford a mis en œuvre de nombreux contrats avec des entreprises américaines au cours des dernières années.

Elle a cité, entre autres, «les nouvelles rames de métro de l’Ontario, fabriquées dans le Maryland, l’entretien de nos autoroutes, confié au Texas, [et] les fournitures [scolaires] de nos enseignants, achetées chez Staples».

«Monsieur le premier ministre, si la politique “Achetez ontarien” est la loi, vous la violez», a-t-elle déclaré.

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