L’Ontario: fédérer les scientifiques francophones, un défi majeur

Le financement, qui est non seulement nécessaire à la réalisation de projets de recherche, assure la constance de la diffusion des résultats, notamment dans les revues scientifiques comme Enjeux et société et la Revue du Nouvel-Ontario. Un point essentiel selon Christiane Bernier.

«[Le financement permet de] continuer aussi dans le souci d’innovation pour la diffusion des résultats […] La recherche en français en Ontario va se poursuivre certainement, poursuit Christiane Bernier, mais on doit lui donner les moyens.»

La valeur essentielle de la recherche en français en Ontario n’est plus à prouver. Sa pérennité et son dynamisme dépendent toutefois du maintien de conditions gagnantes dont l’engagement des chercheuses et des chercheurs, la diffusion des résultats à grande échelle et la stabilité du financement.