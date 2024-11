Accords commerciaux: consensus des provinces pour exclure le Mexique

Le premier ministre progressiste-conservateur a soutenu que la valeur des échanges bilatéraux entre l‘Ontario et les États-Unis s’élèvent à 493 milliards $ par an, contre 40 milliards $ avec le Mexique.

Stratégie nationale

La réélection du républicain Donald Trump à la présidence des États-Unis et la menace d’une administration plus protectionniste encourage le gouvernement Ford à renforcer ses liens avec la Maison-Blanche.

Doug Ford a aussi indiqué que ses homologues et lui vont demander une réunion avec le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, «pour nous assurer que nous sommes tous du même côté» et «élaborer une excellente stratégie pour l’avenir».

Justin Trudeau a rencontré la présidente du Mexique récemment élue, Claudia Sheinbaum, en marge du Sommet des dirigeants du G20, lundi.

«Le premier ministre et la présidente ont discuté de sujets d’intérêt commun et de l’étroite relation bilatérale unissant le Canada et le Mexique. Ils ont également souligné l’importance de la sécurité économique et les avantages mutuels de l’Accord Canada‒États-Unis‒Mexique», indique un communiqué de presse publié par son bureau à la suite de cette rencontre, lundi.