Acadie 300 souligne l’arrivée des premiers colons à l’Î-P-É

L’onglet «Culture et Communauté» permet d’en apprendre plus sur la répartition géographique de la communauté acadienne et française, des six comités régionaux ainsi que de la Société Saint-Thomas-d’Aquin, désormais la Société acadienne et francophone de l’Île-du-Prince-Édouard. Ceux-ci s’occupent de veiller aux besoins de la communauté francophone en plus de les représenter dans le reste de la province.

L’historien et folkloriste Georges Arsenault, représentant du comité historique Sœur-Antoinette-DesRoches, a collaboré à l’onglet «Histoire et Patrimoine», notamment avec des textes, mais aussi avec des photos. Il a aussi collaboré à la section «Liens et articles» en suggérant du contenu.

Vidéos

Des capsules vidéos seront bientôt ajoutées au site Web d’Acadie 300: «J’ai fait avec Jean Lavergne un projet qui s’appelle 300 ans sur l’Île-Saint-Jean. Ce sont des vignettes où je raconte l’histoire acadienne de l’ile. On avait fait ça en français, mais on a demandé d’avoir des sous-titres en anglais», explique Georges Arsenault.

Avec les sous-titres en anglais, une plus grande partie de la population pourra avoir accès à ce pan de l’histoire de l’Î.-P.-É. «Selon les derniers recensements, il y aurait un quart des Prince-Édouardiens qui auraient dans leurs généalogies de l’acadien ou du français», rappelle Georges Arsenault. «Alors, ce 300e, c’est pour tout le monde!»

Pour le moment, on peut retrouver les douze capsules vidéos sur le site Web de Jean Lavergne.