À toi, mon fils métissé

J’aurais préféré ne jamais avoir à t’expliquer ce qu’est le racisme. J’aurais aimé que tu n’aies jamais à vivre d’injustice et que tu vives dans un monde où tous s’entendent, s’acceptent et s’aiment peu importe leur apparence, leur origine ou leur croyance. Mais ça n’est pas la réalité.

Mieux vaut en parler

La vérité c’est que le racisme existe.

C’est important de savoir ça. C’est aussi essentiel d’en parler même si ça peut être difficile et inconfortable. C’est nécessaire d’écouter les autres et de t’exprimer sur le sujet dans le respect avec des amis, de la famille et des gens que tu connais autour de toi.

Parce que c’est en s’expliquant que l’on peut arriver à trouver des solutions et qu’on peut changer les choses. Ensemble on peut faire de cette planète un monde plus juste pour tous et un endroit où tu as le droit d’être qui tu es peu importe la couleur de ta peau.