À la découverte d’une inconnue, Unica Zürn

Vous connaissez Unica Zürn? Moi non plus. Pourtant, son histoire tragique et son oeuvre sont associées aux temps forts du 20e siècle.

Heureusement, nous ne nous engageons pas dans l’inconnu sans guide, puisque nous avons à notre disposition le petit ouvrage édité par le Musée d’Art et d’Histoire de l’Hôpital Sainte-Anne, à Paris, qui consacre une exposition à cette écrivaine et illustratrice depuis le 31 janvier jusqu’au 31 mai.

Née à Berlin



Unica Zürn est née à Berlin le 6 juillet 1916. Elle est le deuxième enfant d’un journaliste, grand voyageur. Sa mère, Helene Pauline Heerdt, est la fille d’une très riche famille.

Unica suit le programme des études classiques, puis se spécialise dans des études commerciales, ce qui lui vaut de devenir, en 1933, sténo-dactylo aux studios de l’Universum Film AG de Berlin.

Elle mène alors une existence désinvolte avec des amis ou des amoureux de passage. Mais elle travaille tout de même et, de 1936 à 1942, elle devient scénariste et auteure de films publicitaires.