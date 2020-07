Un petit tour en Belgique avec François-Joseph Navez

Classicisme

Ce peintre, qui décédera à Bruxelles, est vu comme le chef de file du mouvement néo-classique qui se manifeste dans l’Europe des Lumières.

Comme il s’inscrit dans ce style pictural, en rupture avec le style galant et libertin de la peinture rococo du XVIIIe siècle représentée à l’époque par François Boucher et Carl Van Loo, il revendique l’héritage du classicisme de Nicolas Poussin et des idéaux esthétiques grecs et romains.

En 1816 il réalise La famille de Hemptinne, portrait de ses amis, témoignant qu’il a retenu toutes les leçons apprises auprès de David.

Scènes anecdotiques

Il passe ensuite quatre années en Italie, de 1817 à 1822. Avec Victor Schnetz et Léopold Robert, ses collègues de travail, il invente un type d’œuvre picturale qui représente des scènes anecdotiques ou familiales.

Son retour au pays est auréolé du succès rencontré par ses premières œuvres. Chevalier de l’Ordre du Lion de Belgique, membre de l’Institut des Pays-Bas, professeur puis directeur pendant plus de 27 ans de l’Académie de Bruxelles (1832-1859), il y forme de nombreux jeunes promis à un bel avenir.