7 artistes de la scène musicale francophone à connaître

De la France, au Canada, en passant par le Mali, la scène musicale francophone n’a rien à envier au reste du monde. Pop, rap, electro, ou encore variété, l-express.ca vous présente 7 artistes francophones en vogue.

Lous and the Yakuza

L’artiste francophone belge, d’origine congolaise, Lous and the Yakuza, âgée de 24 ans, a sorti son premier album Gore en octobre 2020. Cet album aux sonorités trap, afrobeat et electro-pop s’impose déjà comme la révélation musicale francophone de l’année 2020. Son plus gros tube reste la chanson Dilemme, sortie en 2019.

Stephan Eicher

Depuis plus de 30 ans, l’artiste suisse francophone Stephan Eicher chante en français et en allemand sur des sonorités rock et folk. Son dernier album, sorti en 2020, s’intitule Homeless Songs. Confiné, Stephan Eicher a donné de nombreux concerts en live sur sa page Facebook.