5 sorties à faire à Toronto cette semaine: du lundi 16 au dimanche 22 septembre

Voici 5 sorties à faire cette semaine à Toronto: de l’art, des activités en plein air, du sport…

Mardi 17 septembre (jusqu’au 29): le génocide rwandais au théâtre

The Book of Life revient sur les atrocités endurées lors du génocide rwandais. En commémoration du 25e anniversaire du génocide, l’artiste et humanitaire Odile Garike Katese a collaboré avec le metteur en scène Ross Manson, sur fond de projections réalisées par Sean Frey, pour produire cette pièce de théâtre.

Celle-ci fait acte de résilience, mais suscite également l’imagination des spectateurs. Elle est accompagnée de la musique de the Women Drummers of Rwanda, des projections époustouflantes et d’une collection de lettres écrites par les survivants.

Comptez entre 49 et 79 $, du 17 au 29 septembre, au Berkeley Street Theatre, 26 rue Berkeley.

Mercredi 18 septembre: faites du sport entre collègues

Après une dure journée de travail, pourquoi ne pas aller se défouler entre collègues sur 5km de course à pied?