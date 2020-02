5 sorties à faire à Toronto cette semaine : du 23 février au 1er mars

Cette conférence, basée sur l’ouvrage du conférencier Displacing Blackness, se concentre sur la manière dont l’urbanisme a impacté la communauté noire à Halifax au 20e siècle.

Gala du Mois de l’histoire des Noirs

Le samedi 29 février marquera la fin du Mois de l’Histoire des Noirs, et le Centre francophone du Grand Toronto organise une journée d’ateliers et une soirée de gala au centre Beanfield du Parc des Expositions. Le gala sera notamment marqué par la présence de l’athlète Bruny Surin.

Projection 3D à Trinity Bellwoods

Également samedi 29 février, de 19h à 23h, le quartier de Trinity Bellwoords organise des projections 3D sous l’impulsion de l’artiste Fezz Stenton. Ainsi, les structures des bâtiments et les façades vont être transformées en édifices de glaces, de feu, de Crystal… La performance durera 8 minutes et sera accompagnée d’animations sonores du musicien Graham Bertie. L’événement est gratuit.

Des bières et des sorcières

Le festival de bière le plus magique! C’est ainsi que le Wizards Beer Festival est décrit par les créateurs. De la magie et un monde mystérieux sont au programme de ce festival très original, pour lequel les déguisements de sorciers et sorcières sont obligatoires. Ainsi, dimanche 1er mars de 11h à 20h30, au Craft Beer Market au 1 rue Adelaide Est, vous pouvez retrouver vos amis dans un environnement inédit, et tenter de gagner des objets magiques en jouant aux activités proposées.