5 sorties à faire à Toronto cette semaine du 3 au 9 février

Laura Bisaillon met en lumière la jeunesse érythréenne

La Dre Laura Bisaillon propose une nouvelle conférence à Toronto le mardi 4 février de 18h à 20h à la Bibliothèque de Toronto, à l’occasion du vernissage d’une exposition de photos sur la jeunesse de l’Érythrée, un pays d’Afrique peu connu.

Comment les jeunes peuvent s’engager socialement ou politiquement dans ce pays? Comment se sentent-ils s’ils ne sont pas mariés ou n’ont pas d’enfants?

Les meilleurs essais canadiens de 2019

Le restaurant The Walton et la maison d’édition Biblioasis invitent les Torontois au lancement de leur collection des meilleurs essais contemporains canadiens, le mardi 4 février de 18h à 20h. Les auteurs sélectionnés traitent de sujets très divers, mais ont tous pour point commun d’essayer d’étudier et d’apporter des réponses aux inquiétudes et aux problèmes que les Canadiens rencontrent dans leur quotidien.

La longue aventure vers la création d’une entreprise

Le mercredi 5 février de 17h à 18h30, quatre entrepreneurs du domaine de la finance et de la technologie vous offrent leurs visions sur leur projet de création d’entreprise lors d’une conférence.

Les fondateurs de Qandl, WealthBar, Financeit et Zensurance discutent des sources de leurs idées, comment ils sont parvenus à lever des fonds, les étapes qu’ils ont dû surmonter, leurs projets d’expansion.

L’échange se déroule au Desautels Hall, deuxième étage de la Rotman School of Management, 105 rue St George. Billet: 25$.