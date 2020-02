5 sorties à faire à Toronto cette semaine : du 17 au 23 février

Fête de la crêpe!

L’Alliance française de Mississauga propose le 22 février à 16h de préparer et déguster des crêpes. L’activité est gratuite et destinée à tous, des plus jeunes aux plus âgées! Les places sont néanmoins limitées, vous êtes donc invités à vous inscrire au préalable via cette adresse courriel: [email protected], ou directement à l’accueil.

Marché aux puces d’hiver

Un marché des artisans, se tiendra dans l’historique Great Hall Toronto (1087 Queen Street West) le dimanche 23 février de 11h à 18h. De nombreux artisans locaux exposent vendent leurs créations (la liste de tous les vendeurs est disponible ici). Des objets, bijoux, vêtements, mais aussi de la nourriture, autant d’éléments réunis pour vous permettre de passer un moment à l’abri du froid et de la monotonie hivernale! L’entrée au marché couvert est gratuite, et organisé par The Trinity Bellwood Flea.