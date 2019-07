5 sorties à faire à Toronto cette semaine

De 18h30 à 21h30.

Évènement réservé aux plus de 19 ans.

Du 5 au 7 juillet: Festival de films coréens

Le festival du film coréen de Toronto se déroule au cinéma TFF Light Bell Box (sur King ouest). Cette année, les films présentés sont: Take Off 2, Mal Mo E: The Secret Mission, Joint Security Area, Detective K: Secret of the Lost Island, et DONGJU: The Portrait of a Poet.

À noter que les films sont en langue originale, avec des sous-titres en anglais.

L’entrée est gratuite mais il faut réserver son billet d’entrée. Les horaires des films sont disponibles sur le site officiel.