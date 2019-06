5 sorties à faire à Toronto cette semaine

Voici cinq évènements qui se déroulent à Toronto du 10 au 16 juin pour profiter de votre semaine et du week-end prochain.

Lundi 10 juin : arbres

Pour aider à planter des arbres et améliorer le paysage urbain de Toronto, venez rencontrer les bénévoles de l’association LEAF de 18h30 à 19h30. Une manière de connaitre leur travail et d’en apprendre plus sur leur engagement. Toutes les compétences sont recherchées.

Où ça? 40 boulevard Orchard View, pièce 224).

Mercredi 12 juin : Grease

Tous les mercredis des mois de juin et juillet, Union Summer organise une projection gratuite d’un film. Cette semaine c’est la comédie musicale Grease qui sera présentée sur l’écran géant. Rendez-vous à 19h30.

Sur place, de quoi vous restaurez et boire un verre pendant la séance.