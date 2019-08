5 attractions à ne pas manquer au Buskerfest 2019

Le Beer Garden

Le festival s’associe à la brasserie Great Lakes Brewery pour permettre aux visiteurs de se rafraîchir lors du festival, tout en regardant les spectacles proposés.

Certains concerts seront organisés le soir et le Beer Garden se transformera au coucher du soleil en Bunkers After Dark.

Vendredi, le festival accueillera notamment Lemon Bucket Orkestra, des artistes canadiens. Samedi: Wild Man Jazz Band. Et dimanche: Mike Nagoda et le Spectrum Blues Band. Ce sont donc trois styles de musique différents qui seront proposés aux participants.

Magic Breakers, du breakdance dans l’univers du cirque

Ces danseurs de breakdance venus de Belgique et des États-Unis mêlent l’univers du cirque et de la danse dans un spectacle rythmé de 45 minutes, entre humour, comédie, acrobaties et danses spectaculaires.

Les spectacles de groupe

Deux spectacles mêlant plusieurs groupements d’artistes auront lieu cette année. Le premier se déroulera le vendredi à 19h et lancera le festival. L’organisation promet déjà une finale enflammée.