5 activités à faire à Toronto pendant l’automne

L’automne: c’est le temps le plus merveilleux de l’année avec le bon air frais, les arbres colorés, les feuilles qui tombent, l’Halloween et les différentes boissons et nourritures de la saison.

Voici quelques idées d’activités à faire avec vos ami(e)s, votre famille, avec quelqu’un de spécial ou pour vous-même, pour entrer dans l’esprit de l’automne.

1) Promenez-vous sur le campus de Glendon

Tout le monde sait que Glendon possède un très beau campus (à l’angle de Bayview et Lawrence). Je vous encourage à mettre votre tenue d’automne préférée avec des souliers confortables et faire une promenade dans le boisé autour des pavillons.

Vous pouvez faire une randonnée près de la rivière Don et visiter le manoir et la roseraie. Vous pouvez aussi apporter un appareil photo et, avec un ou deux ami(e)s, faire une séance de photos avec comme thème l’automne.

Mais faites attention à ne pas vous incruster dans une séance photo de mariage!