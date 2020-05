4 avertissements pour la sortie du confinement

Quant à attendre jusqu’en septembre, ce n’était pas souhaitable non plus, car le nombre de vies sauvées n’aurait peut-être pas été si grand, par rapport aux effets délétères de l’isolement social.

Sans oublier le risque que les gens soient de plus en plus délinquants, rendant difficile le dépistage.

Gérer prudemment la sortie du confinement n’empêchera pas des décès



Le paradoxe de la prévention est que plus cela fonctionne, plus la population reste vulnérable face à la maladie. Or, ici encore, si un certain nombre de personnes attrapent la CoViD-19, il y aura inévitablement des décès.

On peut par exemple regarder l’expérience de certains pays (comme la France, la Corée du Sud ou l’Allemagne), qui, aussi différentes que puissent être leurs mesures de confinement, ont vu le nombre de cas remonter lorsqu’ils ont assoupli ces mesures.

L’objectif de confiner et de déconfiner n’est pas d’empêcher tous les cas ni tous les décès, mais de les retarder le plus possible, d’abord pour ne pas engorger le système de santé, ensuite pour avoir le temps de développer de nouvelles approches thérapeutiques qui diminueront, on l’espère, les décès.