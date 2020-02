18 000 écrivains se partagent 14,7 millions $

Depuis plus de 30 ans, le programme du Droit de prêt public (DPP) verse aux écrivains canadiens une somme d’argent en reconnaissance de l’utilisation de leurs livres dans les bibliothèques publiques du pays.

Pour l’exercice financier 2019-2020, ce sont 17 976 écrivains canadiens qui se partagent 14 781 301 $.

Les sommes sont versées pour des ouvrages dans les catégories suivantes: essai, fiction, poésie, théâtre, littérature jeunesse et ouvrage savant. Pour être admissibles, les livres doivent figurer dans une bibliothèque publique. Le DPP échantillonne sept catalogues de bibliothèques pour chaque langue officielle.

Plus d’écrivains, plus d’argent

Le nombre d’écrivains récompensés cette année s’est élevé légèrement, passant de 17 255 à 17 976. La somme allouée par le DPP a aussi augmenté, passant de 12 282 712 $ à 14 781 301 $.

La grille de paiement est devenue plus généreuse. Un livre inscrit entre 0 et 5 ans rapporte maintenant 66,84 $ chaque fois qu’il est trouvé (au lieu de 58,90 $) et un titre inscrit entre 16 et 25 ans rapporte 40,10 $ chaque fois qu’il est trouvé (au lieu de 29,45 $).