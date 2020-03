10 pubs où fêter la St-Patrick à Toronto

St Jame’s Gate

Le St Jame’s Gate, à Etobicoke, dédie une semaine entière d’activité, à partir du jeudi 12 mars jusqu’au mardi 17. Les activités sont très variées, avec des dégustations de Guinness, des danses irlandaises, ou encore des concerts.

McVeigh’s

Le 17 mars, le pub irlandais McVeigh’s, rue Church, organise des concerts à partir de 12h, avec notamment Kerry Firtzgerald, Devils Drink, Michael Darcy, et The Wild Irish Rogues.

Brazen Heed

Des festivités sont organisées les 14, 15 et 17 mars, au Brazen Head, entre King Ouest et le Parc des Expositions. Le 14 mars aura lieu un «drag brunch», et un brunch irlandais sera également proposé toute la fin de semaine, les 14 et 15 du mois. Le 17 mars un concert est prévu. Une offre spéciale est disponible du 1er au 16 mars, avec une pinte de Guinness et un shot de whisky irlandais pour 10$, comme dans d’autres pubs de notre sélection.

Lucky Clover

Une soirée spéciale est organisée au Lucky Clover, rue Lower Simcoe, avec bien sûr la bière au centre de l’attention, et de la musique celte. Tenue verte exigée!

The Irish rose

Le pub familial The Irish Rose, sur Weston près d’Eglinton, ouvrira à 12h le 17 mars, et accueillera le musicien et chanteur irlandais Stephen O’Toole.